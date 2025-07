Drones avançam no agronegócio e já substituem tratores em lavouras

Os drones agrícolas estão se consolidando como uma alternativa eficaz aos pulverizadores terrestres em fazendas brasileiras. Segundo estudo da Embrapa Soja, divulgado nesta segunda-feira (21), propriedades com mais de 1.000 hectares já adotam os drones como principal ferramenta de pulverização.

Com custos de aplicação que variam entre R$ 100 e R$ 400 por hectare, dependendo do relevo e vegetação, os drones oferecem vantagens como baixo consumo de água, ausência de compactação do solo e rastreabilidade total da operação. Além disso, dispensam operadores dentro da área pulverizada.

A publicação será apresentada no Congresso Brasileiro de Soja, em Campinas (SP), e destaca o uso dos drones em culturas como soja, milho, cana-de-açúcar e banana. Segundo os pesquisadores Rafael Soares e Eugênio Schröder, o uso de modelos elétricos multirrotores e de asa fixa já é realidade em diversas regiões.

Apesar das vantagens, o custo inicial de estruturação ainda é um desafio. Schröder recomenda análise financeira cuidadosa antes de investir no serviço.