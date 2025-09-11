DRACCO prende faccionado na Vila Vila Nha Nhá

A DRACCO, prendeu na última segunda-feira (8) um jovem de 28 anos integrante de uma facção criminosa com atuação interestadual. A ação fez parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), com apoio da Coordenação-Geral de Fronteiras (CGFRON/Diopi).

A prisão ocorreu na Vila Nha Nhá, em Campo Grande, e teve como base um mandado expedido pela 4ª Vara Criminal. O suspeito possui um vasto histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, roubos, homicídios ligados ao chamado “tribunal do crime”.

Além de lavagem de dinheiro e contrabando. Ele já havia sido preso por venda ilegal de anabolizantes com uso de receituários e carimbos falsos. Em 2019, foi um dos alvos da Operação Yin-Yang, conduzida pelo Gaeco.