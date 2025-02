Dr. Victor Rocha discute contratualização da Santa Casa com a Sesau

O vereador Dr. Victor Rocha esteve presente em uma reunião na Sesau para discutir a contratualização da Santa Casa de Campo Grande. O encontro teve a presença da secretária Rosana Leite e da presidente Alir Terra, e teve como objetivo definir termos do contrato entre o hospital e a Prefeitura, assegurando o fortalecimento do atendimento público pelo SUS.

A contratualização, que estabelece os serviços a serem prestados pela Santa Casa, os repasses financeiros e indicadores de qualidade, foi debatida com foco na continuidade e eficiência do atendimento à população. Dr. Victor Rocha enfatizou a importância desse processo, considerando o papel essencial da Santa Casa, que atende mais de 50% das urgências e emergências do estado.

O vereador destacou que a saúde pública precisa de um contrato que garanta a previsibilidade e segurança nos serviços. A secretária Rosana Leite reforçou a busca por um acordo equilibrado, enquanto a presidente Alir Terra ressaltou a importância de repasses previsíveis para a manutenção da estrutura do hospital.

Novos encontros serão realizados para ajustes técnicos e jurídicos no contrato, sempre visando melhorar o atendimento à população. Dr. Victor Rocha continuará acompanhando de perto as negociações.