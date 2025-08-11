terça-feira, 12/08/2025

Dr. Luiz Ovando vistoria obras e participa de ação em Moreninhas 4

Deputado fiscaliza aplicação de R$ 1,2 milhão em asfalto e apoia curso de primeiros socorros na comunidade

Fotos: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (11), o deputado federal Dr. Luiz Ovando realizou uma visita ao bairro Moreninhas 4, em Campo Grande, para acompanhar as obras de pavimentação asfáltica executadas com recursos de R$ 1,2 milhão destinados por sua emenda parlamentar. A iniciativa, solicitada pelo vereador Coringa, visa melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida das famílias locais.

Além da fiscalização das obras, Dr. Luiz Ovando participou de um curso de primeiros socorros na Escola Municipal José Mauro Messias, oferecido a alunos e moradores, em parceria com a Associação de Moradores das Moreninhas. A capacitação tem como objetivo preparar a comunidade para agir em situações de emergência.

Durante a visita, o parlamentar conversou com moradores, comerciantes e pais, ouvindo demandas e reforçando seu compromisso com ações que envolvem infraestrutura, educação e cidadania. “Não basta enviar recursos; é fundamental estar presente, entender as necessidades e garantir que as obras impactem positivamente a vida das pessoas”, destacou.

O asfaltamento trouxe melhorias na mobilidade local e maior dignidade para os moradores. A agenda evidencia a postura do deputado em acompanhar de perto os investimentos públicos e promover projetos que beneficiam diretamente a população.

POLÍTICA

