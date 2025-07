Dr. Luiz Ovando garante R$ 18,6 milhões para saúde em MS

O deputado federal Dr. Luiz Ovando destinou R$ 18,6 milhões para a saúde pública de Mato Grosso do Sul em 2025, beneficiando mais de 30 municípios do estado. Os recursos têm sido aplicados em reforço e modernização de hospitais, compra de equipamentos, reformas e ampliação dos serviços, impactando diretamente a qualidade do atendimento à população.

Em cidades como Três Lagoas, Bataguassu, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo, os investimentos já melhoram o funcionamento das unidades de saúde, além de apoiar projetos sociais. Campo Grande recebeu quase R$ 7 milhões, beneficiando hospitais importantes como Santa Casa e Alfredo Abrão.

Outros municípios como Corumbá, Caracol e Aparecida do Taboado também contam com recursos para ampliar a capacidade dos hospitais e reduzir filas. Médico há quase 50 anos, Dr. Ovando reforça que esses recursos são direitos do povo e parte de seu compromisso em garantir atendimento digno e eficaz.

“Conheço a realidade do SUS e sei o impacto que uma verba bem aplicada tem na vida das pessoas”, afirmou o parlamentar, que atua com foco em diálogo e sensibilidade às necessidades locais.