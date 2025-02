Dr. Luiz Ovando garante novos investimentos para MS

O deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS) tem intensificado sua atuação em prol de Mato Grosso do Sul, com foco na captação de recursos para os municípios. Após o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília, o parlamentar recebeu prefeitos e lideranças de diversas cidades para garantir investimentos que atendam às necessidades locais.

“O objetivo é estreitar o diálogo e assegurar que os municípios recebam os recursos necessários para o desenvolvimento”, afirmou Dr. Luiz Ovando, destacando a importância da proximidade com os gestores municipais. O parlamentar enfatizou que cada cidade tem demandas específicas, e a união entre as esferas federal e municipal é crucial para resolver esses desafios.

Além das reuniões com prefeitos, Ovando teve um papel ativo na mediação de uma importante agenda no Ministério do Esporte, junto com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e outros representantes da área esportiva. Entre as conquistas, estão a construção de uma nova arena na capital e um projeto voltado para atender crianças com autismo.

A expectativa é que, com a parceria entre parlamentares e prefeitos, novos investimentos cheguem a Mato Grosso do Sul, impulsionando melhorias nas áreas de infraestrutura, esporte e qualidade de vida.