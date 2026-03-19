quinta-feira, 19/03/2026

Dr. Luiz Ovando defende fortalecimento da Clínica Médica no Brasil

Audiência pública na Câmara debate valorização do médico clínico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Debate aborda desafios da formação médica e necessidade de reposicionar o clínico

Especialistas e parlamentares se reuniram nesta terça-feira (17) na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para discutir a valorização da Clínica Médica como eixo central do sistema de saúde. Proposta pelo deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS), a audiência reforçou a necessidade de reduzir custos, filas e resgatar o raciocínio clínico, enfatizando a autonomia do médico como estratégia para eficiência e dignidade no atendimento. Dados apresentados indicam que sistemas com forte base clínica conseguem resolver até 90% das demandas sem encaminhamentos, evitando exames desnecessários e desperdícios.

Parlamentares como Osmar Terra (PL-RS) participaram, destacando desafios na formação médica e a importância de reposicionar o clínico como peça estruturante. O debate apontou que o modelo atual, centrado em tecnologia e fragmentação, precisa ser reorientado para priorizar o cuidado integral. Dr. Luiz Ovando concluiu que reorganizar o sistema com base no essencial fortalece o papel do médico clínico e beneficia pacientes em todo o país.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

MS apresenta programa de proteção às mulheres em fórum da ONU

Milton - 0
Iniciativa sul-mato-grossense foi apresentada durante encontro global sobre direitos das mulheres em Nova Iorque O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou o programa Protege...
Leia mais

Hashioka homenageia instrutor deodapolense com moção de congratulação na Alems

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta quarta-feira, 18, o deputado estadual Roberto Hashioka (União) entregou uma Moção de Congratulação ao deodapolense Ermeson Faria, instrutor da Dale Carnegie,...
Leia mais

Donovan Mitchell alcança 15 mil pontos na NBA

Milton - 0
Mitchell soma 26 pontos em partida marcada por grande desempenho adversário O ala-armador Donovan Mitchell chegou à marca de 15 mil pontos na NBA neste...
Leia mais

Soraya Thronicke entrega 64 bicicletas elétricas para agentes de saúde e endemias em Itaporã

ANELISE PEREIRA - 0
A senadora Soraya Thronicke entregou bicicletas elétricas para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Itaporã. O investimento de R$ 317.960,00...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia