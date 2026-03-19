Dr. Luiz Ovando defende fortalecimento da Clínica Médica no Brasil

Debate aborda desafios da formação médica e necessidade de reposicionar o clínico

Especialistas e parlamentares se reuniram nesta terça-feira (17) na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para discutir a valorização da Clínica Médica como eixo central do sistema de saúde. Proposta pelo deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS), a audiência reforçou a necessidade de reduzir custos, filas e resgatar o raciocínio clínico, enfatizando a autonomia do médico como estratégia para eficiência e dignidade no atendimento. Dados apresentados indicam que sistemas com forte base clínica conseguem resolver até 90% das demandas sem encaminhamentos, evitando exames desnecessários e desperdícios.

Parlamentares como Osmar Terra (PL-RS) participaram, destacando desafios na formação médica e a importância de reposicionar o clínico como peça estruturante. O debate apontou que o modelo atual, centrado em tecnologia e fragmentação, precisa ser reorientado para priorizar o cuidado integral. Dr. Luiz Ovando concluiu que reorganizar o sistema com base no essencial fortalece o papel do médico clínico e beneficia pacientes em todo o país.