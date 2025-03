DOURADOS: Vereador Daniel Junior quer resgatar credibilidade da UCV-MS e fortalecer apoio aos vereadores

O vereador Daniel Junior (PP), de Dourados-MS, está na disputa pela presidência da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCV-MS), com a promessa de resgatar a credibilidade da entidade e solucionar pendências que afetam os filiados. Em entrevista ao programa Boca do Povo, ele destacou os principais desafios da instituição e suas propostas para reestruturar a UCV-MS.

DANIEL JUNIOR: nascido em Coronel Sapucaia e registrado em Dourados. Filho de Daniel Teixeira da Costa e Geny Machado da Costa, é casado com Fernanda Garcia e pai de Daniel Arthur e Davi. Empresário e estudante de Administração na UFGD, sua trajetória na política começou aos 15 anos. Em 2004, foi um dos candidatos mais jovens na eleição em Dourados. Disputou novamente em 2016, alcançando a suplência sendo eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024. Agora, ele busca um novo desafio: presidir a UCV-MS e devolver à entidade, força e representatividade entre os vereadores de MS. Ele é o nosso entrevistado da PÁGINA AMARELA.

*Por Josimar Palácio

BOCA DO POVO – Você disputa a presidência da UCV-MS. Qual a sua principal proposta caso vença eleição?

DANIEL JUNIOR – Quero resgatar a credibilidade da UCV-MS. Hoje faltam as certidões negativas e isso tem prejudicado a filiação de muitas câmaras municipais. Visitamos várias cidades e encontramos câmaras que pararam de pagar as mensalidades porque o Ministério Público orientou que a filiação sem a regularização das certidões não era viável. Algumas, que eram pagantes regulares estão há três anos sem contribuir. Precisamos resolver essa situação urgente.

BOCA DO POVO – Como você pretende restaurar essa credibilidade?

DANIEL JUNIOR – Nossa primeira será regularizar as certidões para garantir transparência e legalidade. Sem isso, as câmaras não podem se manter filiadas. Ao assumirmos a presidência priorizaremos a regularização documental e estrutural, para que a UCV-MS volte a ser confiável e ativa.



BOCA DO POVO – Você acredita que a burocracia tem afastado muitas câmaras da entidade?

DANIEL JUNIOR – Não se trata de burocracia, mas de falta de regularização. Quando uma entidade perde suas certidões e não cumpre as suas obrigações, perde a força. As câmaras precisam entender que a legalidade é essencial para o funcionamento da UCV-MS. Precisamos oferecer mais benefícios aos filiados como: assessoria jurídica e suporte administrativo, para que a entidade realmente ajude os vereadores e seja vista como um órgão essencial.

BOCA DO POVO – Como está a infraestrutura da UCV-MS atualmente?

DANIEL JUNIOR – Precária. A sede na Avenida Hiroshima não tem estrutura adequada para receber os vereadores. O imóvel embora avaliado em mais de R$ 2 milhões enfrenta graves problemas financeiros, inclusive dívidas de IPTU que podem levar à execução fiscal. Precisamos urgentemente de uma reestruturação financeira e administrativa para garantir o funcionamento adequado da entidade.

BOCA DO POVO – Como você avalia a atual situação da UCV-MS e seu papel no cenário político?

DANIEL JUNIOR – Hoje, a UCV-MS está muito aquém do que poderia estar. Temos 800 vereadores em Mato Grosso do Sul que poderiam estar mais engajados, mas a falta de confiança e os problemas estruturais afastaram muitos dos filiados. Sinto vergonha da situação atual e, por isso, estou me propondo a mudar esse cenário. Nossa meta é tornar a UCV-MS novamente relevante e atuante, representando verdadeiramente os vereadores e de forma eficaz.

BOCA DO POVO – Algo mais?

DANIEL JUNIOR – Agradeço a oportunidade de compartilhar publicamente as nossas propostas. Seguimos à disposição para dialogar e trabalhar por um futuro melhor para as câmaras e vereadores de Mato Grosso do Sul.

Muito Obrigado!