DOURADOS: Prefeitura recupera floreiras nos canteiros centrais e valoriza espaço urbano da cidade

A Prefeitura de Dourados iniciou nesta semana um amplo projeto de revitalização das floreiras da região central, com o objetivo de deixar a cidade mais bonita, acolhedora e cheia de vida. Nesta quinta-feira (16), o prefeito Marçal Filho acompanhou de perto os serviços realizados no canteiro entre as avenidas Marcelino Pires e Albino Torraca, um dos pontos mais movimentados da cidade. É mais uma etapa da política de zeladoria implementada pela atual gestão, onde o cuidado com a cidade pode ser visto em todas as regiões. “Ainda temos muito o que fazer nesse desafio de resgatar a autoestima da população e despertar o orgulho de viver aqui, mas em 9 meses e meio já conseguimos mudar nossa cidade para melhor”, enfatizou o prefeito Marçal Filho.

O prefeito relembrou com saudosismo os tempos em que os canteiros eram floridos, bem cuidados e despertavam orgulho nos douradenses. “Essas floreiras nos canteiros centrais estavam completamente abandonadas”, constatou Marçal Filho. “Agora estamos reconstruindo muretas, retirando matos e colocando flores e plantas ornamentais”, continuou. “Dourados é uma cidade linda e merece esse cuidado”, pontuou. “As grandes obras são importantes, mas os pequenos detalhes fazem toda a diferença na qualidade de vida das pessoas”, destacou o prefeito.

Ao todo, cerca de 20 floreiras na área central estão sendo restauradas. O trabalho inclui reparo de estruturas danificadas, nova pintura, limpeza e paisagismo com espécies ornamentais. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que também realiza pintura de meios-fios e remoção de entulhos e materiais quebrados nos canteiros centrais. “Além disso, estamos plantando mudas de ipês por todos os cantos da cidade e em breve eles começarão a florir, deixando nossa Dourados ainda mais bela”, comemorou o prefeito Marçal Filho.

O secretário-adjunto de Serviços Urbanos, Ângelo Augusto Gomes, ressaltou que a revitalização vai muito além da estética. “Queremos devolver à população um espaço agradável, que inspire cuidado e respeito pela cidade”, enfatizou. “Todo o trabalho será refeito com atenção aos detalhes, para que Dourados volte a ter orgulho de suas avenidas”, afirmou Ângelo Gomes.

A revitalização das floreiras integra uma série de ações de embelezamento e valorização dos espaços públicos. Recentemente, a Prefeitura concluiu a revitalização do Monumento ao Colono, na entrada da cidade pela Avenida Marcelino Pires. O local ganhou pintura nas cores originais, nova iluminação, jardinagem e paisagismo com arbustos floridos, transformando-se novamente em um verdadeiro cartão-postal de Dourados.

O sistema de iluminação dinâmica, que muda de cor conforme as campanhas de conscientização, simboliza o compromisso da gestão com uma cidade mais humana. Em setembro, o monumento brilhou em amarelo, pelo Setembro Amarelo, de conscientização de combate ao suicídio, e neste mês de outubro, está iluminado em rosa, em apoio à campanha Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama e de colo de útero.