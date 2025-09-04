DOURADOS: Prefeitura entrega mais 75 títulos de regularização fundiária

A Prefeitura de Dourados, por meio da Agência Municipal de Habitação de Interesse Social (Agehab), entregou na manhã desta quarta-feira (3) mais 75 títulos de regularização fundiária para famílias que aguardavam há décadas pelo documento que garante a posse definitiva de seus imóveis. A solenidade aconteceu na sede da Agehab e beneficiou moradores da Vila dos Ofícios do Canaã 3, Jardim Vitória e bairros vizinhos.

Desde o início do ano, o prefeito Marçal Filho e o secretário municipal de Habitação, Éder Felipe Souza Lima, têm trabalhado para ampliar o acesso à segurança jurídica e à dignidade para centenas de famílias que moram em áreas sem documentação regularizada. Já foram contemplados moradores dos conjuntos Izidro Pedroso, Terra Roxa, Eulália Pires, Antônio João, Jardim Ibiza e Rouxinol.

A ação faz parte de um esforço conjunto entre a Prefeitura de Dourados, o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Programa Lar Legal. “Estamos seguindo uma determinação do prefeito Marçal Filho de priorizar a regularização fundiária para garantir não apenas o direito à propriedade, mas, principalmente, a cidadania dessas famílias”, afirmou Éder Felipe Souza Lima, diretor-presidente da Agehab.

Durante o evento, o prefeito Marçal Filho destacou que a atual gestão transformou o papel da Agehab. “Até pouco tempo, a Agehab era apenas o local onde as pessoas iam atualizar cadastros. Hoje, a habitação é prioridade na nossa administração”, enfatizou. “Casa própria é um sonho, e ver as pessoas realizando esse sonho é algo fantástico”, disse o prefeito. Ele lembrou que recentemente assinou a ordem de serviço para a construção de 198 moradias populares nos bairros Greenville e Cidade Jardim, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. A lista dos contemplados ainda será divulgada.

Marçal Filho reconheceu que o déficit habitacional do município é grande, mas garantiu que continuará buscando parcerias com os governos estadual e federal para ampliar os projetos e beneficiar mais pessoas.

Para muitas famílias, a entrega dos títulos representa um momento histórico. Francisca Rosa da Conceição, moradora do Canaã 3, aguardava a documentação há quase 40 anos e comemorou emocionada. “Pra mim, isso é um presente de Deus”, ressaltou. “Moro com meu bisneto e esperava muito por esse momento”, disse Francisca ao agradecer ao prefeito.

Francisca comemora título de sua residência após quase quatro décadas

As vizinhas Maria de Fátima Lima de Almeida e Ivone Zanon, da Vila dos Ofícios, também celebraram a conquista e exibiram com orgulho as escrituras em seus nomes. “Agora temos segurança e pertencimento”, comentou Maria de Fátima. “A casa é nossa de verdade”, destacou Ivone. Com mais essa entrega, a Prefeitura reforça o compromisso com a valorização das famílias, a dignidade social e a garantia do direito à moradia, promovendo mais inclusão e qualidade de vida para a população douradense.