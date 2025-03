DOURADOS: Prefeitura entrega 130 títulos de propriedade e lança programa que garante moradia digna.

Em uma manhã marcada por emoção e sonhos realizados, a Prefeitura de Dourados deu um passo histórico na promoção da moradia digna ao entregar 130 títulos de regularização fundiária a famílias de quatro conjuntos habitacionais do município. A solenidade, realizada nesta sexta-feira (28), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), também marcou o lançamento do Programa Dourados Moradia Legal, que pretende levar segurança jurídica e dignidade a milhares de famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas.

A ação é fruto da parceria entre a Prefeitura de Dourados, por meio da Agência Municipal de Habitação (Agehab), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Tribunal de Justiça de MS, por meio do Programa Lar Legal. A cada assinatura, uma história de luta era reconhecida.

Maria José dos Santos, moradora do bairro Terra Roxa há 37 anos, não segurou a emoção ao receber o tão aguardado documento. “Criei meus filhos, meus netos na minha residência”, conta. “Agora é nosso de verdade. Estou muito feliz”, declarou, com a escritura nas mãos.

Maria dos Santos exibe título de regularização fundiária recebido da Prefeitura

História semelhante à de Edeval Barbosa, um dos primeiros moradores do bairro Izidro Pedroso, que há quase quatro décadas aguardava o título. “É uma conquista que a gente achava que nunca ia chegar”, argumenta. “Temos que agradecer à prefeitura”, disse, ao lado da filha Marli.

Entre palavras emocionadas e gestos de gratidão, o evento foi muito mais que uma solenidade. Foi a confirmação de um direito, a concretização de um sonho. Para Roseli Maria de Souza, que há 23 anos aguardava pela regularização de sua casa, a escritura representa algo simples, mas profundo: “É respeito. É dignidade. É saber que nossa história agora tem endereço e tem nome”, disse emocionado ao segurar a escritura junto ao filho Arthur.