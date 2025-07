Alunos embelezam a Praça Ary Coelho com 400 mudas produzidas em Rochedinho

A Praça Ary Coelho, localizada no coração de Campo Grande, recebeu um toque especial vindo da zona rural: o plantio de 400 mudas de plantas ornamentais. Alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco que cuidaram com carinho das pequenas mudas, adubaram e acompanharam seu crescimento no Distrito de Rochedinho, hoje (17) ajudaram a transformar a paisagem urbana.

Rafaela Araújo, de 12 anos, está no sexto ano e foi uma das 25 crianças participaram da ação educativa e cidadã. “Nós cuidamos das mudas na escola e esse passeio para vir plantar aqui na Praça foi muito legal. Ficou bonito o canteiro”, diz ela empolgada.

A atividade representou um exercício prático de jardinagem, e uma experiência de pertencimento e valorização do espaço público. A prefeita Adriane Lopes acompanhou de perto o plantio. “Essa ação integra um projeto pedagógico idealizado em Rochedinho. Essas crianças saem daqui com aprendizado e com a certeza de que estão fazendo história em um espaço público da cidade. Essa é apenas uma das práticas agrícolas que fazem parte de uma imensa cultura do campo e que a prefeitura incentiva”, enfatiza a prefeita Adriane Lopes.

As crianças, que desde cedo aprendem a cultura do campo e o cuidado com a terra, puderam sair dos limites da escola e perceber como seu aprendizado se conecta com a vida na cidade, contribuindo diretamente para a construção de um ambiente mais bonito e acolhedor para todos.



Para o casal, Marcelina Sanches e Luiz Pava Espindola, que moram há 60 anos no Centro da cidade, a ação é fantástica. “Vimos a Praça Ary Coelho se desenvolver ao longo desses anos. E observar as crianças cuidando desse patrimônio é garantia de um futuro melhor pra esse espaço. São plantas lindas e o jardim vai ficar lindo”.

As professoras Célia Maria Balero, 68 anos e Ursulina Mateus Lucas, de 80 anos, também aproveitam o local para passear. Elas moram na região da Vila Sobrinho e Lar do Trabalhador e o ponto de encontro é a praça há anos. “A gente vem aqui para bater papo. Ficamos olhando o movimento, as pessoas, e depois vamos almoçar. Cuidar desse lugar é importante e ficamos felizes quando comparecemos e olhamos novidades”, disse Célia.

A ação integra a etapa final do projeto pedagógico “Rochedinho – Distrito das Flores”, desenvolvido na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, com alunos do 6º ao 9º ano, dentro do componente curricular “Práticas Agrícolas”. Ao longo do projeto, os estudantes aprendem a produzir mudas ornamentais — flores e outras plantas — e a realizar o manejo adequado até que estejam prontas para o transplante em áreas públicas e escolares.



Idealizado pela prefeita Adriane Lopes, o projeto é um exemplo de como a educação pode se integrar à comunidade. A fase realizada na Praça Ary Coelho consistiu na finalização do ciclo: o paisagismo e o transplante das mudas cultivadas com dedicação e conhecimento técnico.

A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria Executiva de Cultura e Turismo (Secult).



O diretor da escola, Francisley Galdino, destacou o caminho percorrido para chegar até esse momento. “A equipe técnica esteve na cidade de Holambra-SP para aprender sobre a produção de mudas de plantas ornamentais e flores. Trouxemos a ideia para a escola, implantamos o projeto, e hoje conseguimos produzir nossas próprias flores e levá-las para a comunidade. Desde a produção até o ponto de transplante, tudo é feito na escola. Essa paisagem que estamos construindo aqui na praça é a etapa final do processo. Hoje trouxemos três espécies.”



A professora Crissia Fernanda complementou com informações sobre as espécies e cuidados necessários. “Trouxemos a kalanchoe [flor da fortuna], que são essas vermelhas e laranjadas; as coloridinhas, conhecidas como maria-sem-vergonha, são as impatiens; e aquelas verdinhas, que parecem boia, são as begônias. Elas se adaptam bem a solos úmidos ou secos. Precisam ser regadas duas vezes por semana, sem encharcar. São plantas de meia-sombra, que exigem sol parcial durante o dia.”



Segundo a professora, todas as mudas foram produzidas no viveiro da escola, localizado no Distrito de Rochedinho, que atualmente tem uma produção média de 3 a 4 mil mudas por mês.

Ao final da ação, as crianças visitaram o Gabinete da Prefeitura para conhecer o espaço e receberam informações sobre o trabalho da chefe do Executivo no dia a dia.