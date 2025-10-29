DOURADOS: Prefeito recebe senador Nelsinho e pede recursos para novo prédio do Hospital da Vida

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, recebeu nesta quarta-feira (29) o senador Nelsinho Trad em seu gabinete para apresentar um conjunto de demandas estratégicas do município. A reunião contou com a presença dos secretários Márcio Figueiredo (Saúde), Nilson Francisco (Educação) e Jorge de Lúcia (Obras), e teve como objetivo discutir a destinação de emendas parlamentares para obras e projetos estruturantes. Entre os principais temas abordados estiveram o recapeamento da malha asfáltica em bairros com pavimentação deteriorada, a construção de um novo Hospital da Vida e a revisão de recursos federais para obras na área da Educação.

A necessidade de se construir um novo prédio para o Hospital da Vida ocorre porque as atuais instalações não oferecem condições para atendimento adequado aos pacientes de urgência e emergência dos 34 municípios da Grande Dourados. O Hospital Regional que está sendo inaugurado pelo Governo do Estado não vai suprir essa demanda porque será apenas para cirurgias eletivas e exames de alta complexidade. Os casos de traumas, como acidente, ou até mesmo AVC, parada cardíaca e outras urgências continuarão sendo enviados para o Hospital da Vida. Por isso a necessidade de se construir um novo prédio, moderno, adequado e que comporte a demanda.

O prefeito enfatizou a urgência de construir uma nova unidade hospitalar municipal, cuja estrutura já não comporta o volume de atendimentos. Marçal lembrou que Dourados é referência em urgência e emergência, atendendo uma população estimada em cerca de 1 milhão de pessoas. O secretário de Saúde, Márcio Figueiredo, reforçou o pedido, destacando que um novo hospital proporcionará melhores condições de atendimento aos pacientes e infraestrutura adequada para os profissionais.

Na área de infraestrutura, o secretário Jorge de Lúcia relatou que diversos bairros ainda possuem pavimento antigo e danificado, resultado de anos sem investimentos consistentes em manutenção. O prefeito ressaltou o impacto positivo do recapeamento recente no Jardim Água Boa e Santo André, executado com recursos do Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura, e pediu apoio do senador para expandir o programa de revitalização asfáltica a outras regiões da cidade.

Na pauta da Educação, o secretário Nilson Francisco destacou a necessidade de atualizar os valores dos convênios federais com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), defasados pela inflação. A revisão é essencial para viabilizar a construção de três novas escolas municipais com 12 salas de aulas e quadra poliesportiva no Residencial Greenville, na sitioca Campina Verde e no Jardim dos Estados.

O prefeito lembrou que os recursos foram recuperados junto ao Ministério da Educação em março, após reunião com o FNDE, e que os projetos técnicos comprovam a revisão de valores, já que a verba recuperada para as obras são de projeto elaborado em 2021 e de lá para cá houve reajuste inflacionário na área da construção civil.

Além dessas unidades, o secretário solicitou apoio para a construção de uma escola no Jardim Guaicurus, bairro que enfrenta a maior carência de vagas no ensino fundamental. Com isso, muitas crianças são matriculadas em escolas distantes e para deslocamento precisam passar pela MS-156 e a BR-163, já que o bairro fica em região dividido pelas rodovias. A Prefeitura já possui terreno destinado para a obra.

O senador Nelsinho Trad manifestou sensibilidade às reivindicações e reafirmou o compromisso de atender a cidade de Dourados. O prefeito Marçal Filho agradeceu o apoio e destacou a parceria do parlamentar com o município. “Dourados tem sido acolhida pelo senador Nelsinho, que tem mostrado comprometimento com nossas demandas e ajudado a viabilizar recursos importantes para o desenvolvimento da cidade”, afirmou o prefeito.