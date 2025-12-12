DOURADOS: Prefeito recebe presidente do TJ-MS e debate avanços no judiciário.

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, recebeu nesta sexta-feira (12) o desembargador Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para analisar os avanços nos serviços jurisdicionais prestados pelo TJ-MS na segunda maior comarca do Estado. O presidente do TJ-MS estava acompanhado do juiz auxiliar da presidência, Thiago Tanaka, e da juíza diretora do Foro da Comarca de Dourados, Ana Carolina Farah Borges da Silva. “Recebi o convite para ir ao Tribunal de Justiça e como não consegui espaço na minha agenda para participar da reunião em Campo Grande, o desembargador Dorival Renato Pavan se deslocou até nossa cidade para essa conversa importante para Dourados”, explicou Marçal Filho.

O desembargador Dorival Renato Pavan apontou a importância da Comarca de Dourados na estrutura do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e agradeceu a parceria que a Prefeitura de Dourados mantém com o Foro. Ele apontou ainda a necessidade da construção de um novo prédio para abrigar o Fórum diante da impossibilidade de se ampliar a atual estrutura, que já passou por inúmeras reformas e, ainda assim, não tem oferecido espaço ideal para a prestação jurisdicional aos moradores de Dourados. “O Dr. Dorival se mostrou muito decidido a transformar essa realidade”, enfatizou o prefeito.

O prefeito Marçal Filho reconheceu que as atuais instalações do Fórum de Dourados já não oferecem mais condições adequadas de trabalho e dificulta a vida de quem busca acesso ao Judiciário. “É um prédio apertado, sem espaço para crescer”, afirmou, considerando ainda que a Comarca necessita de novas Varas a serem instaladas, mas não existe espaço físico para que isso aconteça. “O Fórum está localizado bem no centro de Dourados, numa área extremamente restrita, difícil de estacionar e que compromete a prestação jurisdicional”, enfatizou Marçal Filho.

O assunto também havia sido discutido, por telefone, com o próprio presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Pavan. “Nesta sexta-feira, o presidente do TJ-MS veio à Dourados para darmos continuidade às conversas e destacou que um novo prédio traria inúmeros benefícios não apenas para os cidadãos que buscam assistência jurisdicional, mas, também, para os servidores do Poder Judiciário, os promotores de Justiça e os advogados”, finalizou Marçal Filho.