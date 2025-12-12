sexta-feira, 12/12/2025

DOURADOS: Prefeito recebe presidente do TJ-MS e debate avanços no judiciário.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O prefeito de Dourados, Marçal Filho, recebeu nesta sexta-feira (12) o desembargador Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para analisar os avanços nos serviços jurisdicionais prestados pelo TJ-MS na segunda maior comarca do Estado. O presidente do TJ-MS estava acompanhado do juiz auxiliar da presidência, Thiago Tanaka, e da juíza diretora do Foro da Comarca de Dourados, Ana Carolina Farah Borges da Silva. “Recebi o convite para ir ao Tribunal de Justiça e como não consegui espaço na minha agenda para participar da reunião em Campo Grande, o desembargador Dorival Renato Pavan se deslocou até nossa cidade para essa conversa importante para Dourados”, explicou Marçal Filho.

O desembargador Dorival Renato Pavan apontou a importância da Comarca de Dourados na estrutura do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e agradeceu a parceria que a Prefeitura de Dourados mantém com o Foro. Ele apontou ainda a necessidade da construção de um novo prédio para abrigar o Fórum diante da impossibilidade de se ampliar a atual estrutura, que já passou por inúmeras reformas e, ainda assim, não tem oferecido espaço ideal para a prestação jurisdicional aos moradores de Dourados. “O Dr. Dorival se mostrou muito decidido a transformar essa realidade”, enfatizou o prefeito.

O prefeito Marçal Filho reconheceu que as atuais instalações do Fórum de Dourados já não oferecem mais condições adequadas de trabalho e dificulta a vida de quem busca acesso ao Judiciário. “É um prédio apertado, sem espaço para crescer”, afirmou, considerando ainda que a Comarca necessita de novas Varas a serem instaladas, mas não existe espaço físico para que isso aconteça. “O Fórum está localizado bem no centro de Dourados, numa área extremamente restrita, difícil de estacionar e que compromete a prestação jurisdicional”, enfatizou Marçal Filho.

O assunto também havia sido discutido, por telefone, com o próprio presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Pavan. “Nesta sexta-feira, o presidente do TJ-MS  veio à Dourados para darmos continuidade às conversas e destacou que um novo prédio traria inúmeros benefícios não apenas para os cidadãos que buscam assistência jurisdicional, mas, também, para os servidores do Poder Judiciário, os promotores de Justiça e os advogados”, finalizou Marçal Filho.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura lança curso gratuito de Departamento Pessoal e RH

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) abriu as inscrições para o último curso gratuito de 2025,...
Leia mais

MS avança na qualificação de enfermeiros para oferta de métodos contraceptivos de longa duração

ANELISE PEREIRA - 0
Ação integra estratégia nacional de ampliação do acesso a métodos contraceptivos no SUS Profissionais de enfermagem participam, nesta quinta (11) e sexta-feira (12), de uma...
Leia mais

Governo de MS e Frei Gilson celebram 90 anos da Catedral de Dourados

Milton - 0
Em um ato de fé e valorização da história, o governador Eduardo Riedel participou, neste domingo (7), da celebração dos 90 anos da Paróquia...
Leia mais

Projeto de Ronilço Guerreiro propõe redução de 50% no IPTU para moradores do entorno da antiga rodoviária

ANELISE PEREIRA - 0
O vereador Ronilço Guerreiro protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que cria um incentivo fiscal temporário para moradores e comerciantes do entorno...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia