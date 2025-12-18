quinta-feira, 18/12/2025

Dono de açougue é preso por vender carne de gado furtado

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil/MT

A Polícia Civil prendeu preventivamente o proprietário de uma casa de carnes suspeito de liderar um esquema de furto e comércio ilegal de gado em Várzea Grande. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf-VG), após investigações que identificaram a prática recorrente de abigeato.

Segundo apurado, o suspeito analisava o gado nas propriedades rurais antes de ordenar os furtos. Para despistar, ele chegava a comprar um animal, ganhando a confiança dos produtores. Na sequência, comparsas retornavam às fazendas para subtrair, matar e desossar os animais.
A carne era levada ao açougue do investigado e comercializada ilegalmente.

Após fugir e mudar de endereço, o suspeito foi localizado e permanece à disposição da Justiça.

