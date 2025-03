Dona Rosa Miyasato celebra 80 anos em Bandeirantes MS

Com a serenidade de quem viveu intensamente e a alegria de quem celebra a vida com gratidão, Dona Rosa Miyasato Alves completa 80 anos neste sábado, 22 de março de 2025. A comemoração será marcada por uma Missa em Ação de Graças às 19h no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Bandeirantes (MS), reunindo familiares, amigos e admiradores.

Conhecida por sua fé, simpatia e generosidade, Dona Rosa escolheu como lema para este momento especial a frase: “Chegar aos 80 anos com saúde e boas amizades”. Após a celebração religiosa, será oferecido um jantar com recepção aos convidados a partir das 20h30 no Salão Paroquial.

A homenagem é um tributo à vida de uma mulher que inspira a todos com sua história, valores e presença acolhedora. Parabéns, Dona Rosa!

Neste dia especial, familiares e amigos se reúnem para homenagear essa mulher forte, que representa a força e a tradição do povo bandeirantense. A história de Dona Rosa se confunde com a da cidade, e seu nome é sinônimo de respeito, amizade e gratidão.

Parabéns, Dona Rosa! Que esta nova etapa seja repleta de saúde, paz e muitas alegrias.