DOIS IRMÃOS DO BURITI: Prefeitura inicia recapeamento de ruas para melhorar mobilidade e infraestrutura

A Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti inicia o recapeamento de diversas ruas da cidade. A ação visa melhorar a infraestrutura viária, proporcionando mais segurança, conforto e mobilidade para motoristas, pedestres e ciclistas.

O recapeamento é uma das principais demandas da população e faz parte do compromisso da administração municipal em investir em melhorias que impactem diretamente a qualidade de vida dos moradores. As ruas beneficiadas passarão por serviços de revitalização, que incluem a correção de buracos, nivelamento do asfalto e sinalização, garantindo vias mais seguras e bem conservadas.

O prefeito Japão destacou a importância da obra para o desenvolvimento da cidade: “Estamos trabalhando para transformar Dois Irmãos do Buriti em uma cidade mais moderna e acessível. O recapeamento das ruas é um passo fundamental para melhorar a infraestrutura e garantir que nossos moradores tenham vias em ótimas condições para se deslocar”.

A Prefeitura ressalta que todas as equipes estão empenhadas em executar os trabalhos com agilidade e qualidade, minimizando possíveis transtornos durante a execução das obras. A população será informada com antecedência sobre eventuais interdições ou alterações no trânsito.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano e agradece a compreensão e colaboração de todos os moradores durante este processo de transformação.