terça-feira, 25/11/2025

DOF intercepta carga ilegal avaliada em quase R$ 3 milhões

Carga avaliada em quase R$ 3 milhões é encontrada em Mundo Novo

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Policiais militares do DOF apreenderam, nesta terça-feira (25), três caminhões carregados com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em aproximadamente R$ 2,8 milhões. A ação ocorreu em uma chácara próxima à BR-163, em Mundo Novo, durante patrulhamento pela zona rural do município, após denúncias de veículos suspeitos na região.

Ao se aproximarem dos caminhões, os militares perceberam que um grupo de homens fugiu a pé em direção à mata, não sendo localizado mesmo após diligências realizadas. Nos veículos, os policiais encontraram diversas caixas de cigarros, que foram encaminhadas à Receita Federal local.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria da Sejusp com o MJSP. A ação evidencia o combate contínuo ao contrabando na região de fronteira, protegendo a economia e a segurança da população.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

PH e Michel gravam novo DVD em ponto de ônibus que viralizou nas redes

Jhoseff Bulhões - 0
Os goianos transformaram o cenário que virou febre na internet em palco para um projeto que promete entrar para a lista de grandes marcos da dupla
Leia mais

Vereadora Luiza volta a questionar Secretaria de Fazenda sobre suplementação de R$ 158 milhões da Saúde

Milton - 0
A vereadora Luiza Ribeiro (PT) voltou a cobrar, de forma firme e detalhada, respostas da Secretaria Municipal de Fazenda sobre a suplementação de R$...
Leia mais

ECONECT, startup de Coxim, é selecionada para o Módulo de Tração do BNDES Garagem

Milton - 0
A inovação pública brasileira acaba de ganhar um novo símbolo de transformação. A Econect Soluções Tecnológicas, criada no interior de Mato Grosso do Sul...
Leia mais

TRANSPORTES COLETIVOS: Consórcio Guaicurus recebeu da prefeitura e vale será liberado amanhã

Milton - 0
A prefeitura de Campo Grande liberou na manhã desta quarta-feira (26) um pagamento de R$ 1,7 milhão para o Consórcio Guaicurus e amanhã será...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia