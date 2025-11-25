DOF intercepta carga ilegal avaliada em quase R$ 3 milhões

Policiais militares do DOF apreenderam, nesta terça-feira (25), três caminhões carregados com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em aproximadamente R$ 2,8 milhões. A ação ocorreu em uma chácara próxima à BR-163, em Mundo Novo, durante patrulhamento pela zona rural do município, após denúncias de veículos suspeitos na região.

Ao se aproximarem dos caminhões, os militares perceberam que um grupo de homens fugiu a pé em direção à mata, não sendo localizado mesmo após diligências realizadas. Nos veículos, os policiais encontraram diversas caixas de cigarros, que foram encaminhadas à Receita Federal local.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria da Sejusp com o MJSP. A ação evidencia o combate contínuo ao contrabando na região de fronteira, protegendo a economia e a segurança da população.