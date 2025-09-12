DOF encontra maconha escondida em fornos industriais no MS

Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (10), na zona rural de Amambai, mais de 1,4 tonelada de drogas escondidas em fornos industriais transportados por um caminhão. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Sejusp e o Ministério da Justiça.

Durante a operação, os agentes localizaram o caminhão suspeito ao lado de uma residência. Dois homens que estavam próximos fugiram a pé. Um terceiro, de 53 anos, tentou escapar em um Jeep Compass, mas foi capturado. Ele confessou atuar como batedor.

A carga apreendida soma 1.475 quilos de maconha e 5 quilos de dry, com valor estimado em R$ 3,3 milhões. O entorpecente e o suspeito foram encaminhados à Defron, em Dourados.