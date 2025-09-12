DOF apreende mais de meia tonelada de drogas em Maracaju

Na madrugada desta sexta-feira (12), o DOF apreenderam 528 Kg de maconha e 2 Kg de skunk em Maracaju. A droga era transportada em um Fiat Uno abandonado na MS-164, próximo ao Distrito de Vista Alegre.

Os agentes receberam denúncia sobre um veículo parado em situação suspeita às margens da rodovia. Ao chegar ao local, encontraram o carro carregado com diversos tabletes dos entorpecentes. Nenhum suspeito foi localizado, apesar das buscas realizadas na região.

Avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão, a carga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém canal de denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300, funcionando 24 horas por dia.