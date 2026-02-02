terça-feira, 3/02/2026

DOF apreende mais de 1,2 tonelada de maconha em Amambai

Veículo roubado de São Paulo é recuperado durante operação

Publicado por Milton
FOTO: DOF

Policiais do DOF agiram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas

Policiais militares do DOF apreenderam no sábado (31), em Amambai, 1.234 Kg de maconha transportados em um Jeep Compass roubado em São Paulo, e prenderam em flagrante um homem de 20 anos. A ação ocorreu após denúncias de que o veículo estava carregado de drogas e escondido em uma residência no bairro Jardim Pandui. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado e confessou ter sido contratado para levar o carro até Ivinhema por R$ 2,5 mil.

A checagem do veículo confirmou o registro de roubo ocorrido em 11 de janeiro deste ano na capital paulista. A droga, avaliada em cerca de R$ 2,6 milhões, foi encaminhada à Defron, em Dourados. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF reforça que mantém canal direto para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300, garantindo sigilo aos cidadãos.

A ação evidencia a intensificação do combate ao tráfico e à receptação de veículos roubados na região de fronteira, fortalecendo a segurança pública local. As autoridades ressaltam que operações como essa são fundamentais para desarticular redes criminosas e reduzir a circulação de drogas no estado de Mato Grosso do Sul.

