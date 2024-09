Dívida Paga: Musk quitou multa de R$ 18,35 milhões a Moraes

O empresário Elon Musk, por meio da rede social X, quitou a multa de R$ 18,35 milhões imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em razão do descumprimento de decisões judiciais. Ele também ordenou o desbloqueio das contas bancárias e ativos da Starlink e do X no Brasil.

O Banco Citibank e o Itaú Unibanco confirmaram que cumpriram as ordens e transferiram os valores para a conta da União no Banco do Brasil. As multas foram aplicadas devido ao não cumprimento de ordens do STF sobre a remoção de conteúdos e a retirada dos representantes legais do Brasil, o que resultou na suspensão da plataforma.