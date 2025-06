Assaí abre mais de 120 vagas de emprego em Campo Grande

O Assaí Atacadista anunciou a abertura de mais de 120 vagas de emprego em Campo Grande/MS. As oportunidades são voltadas para áreas operacionais nas cinco lojas da rede na capital e estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCDs). A contratação será realizada por meio de uma ação presencial no dia 30 de junho (segunda-feira), das 8h às 12h, na unidade Assaí Gunter Hans, localizada na Av. Mal. Deodoro, 5682 – Coophavila II.

A iniciativa acontece em parceria com a FUNSAT e com o apoio da Prefeitura Municipal. Os(as) interessados(as) devem ter mais de 18 anos e comparecer ao local com documento de identificação com foto. Para quem preferir, é possível realizar o cadastro antecipado no site oficial: https://assai.gupy.io/jobs/2993534.

O Assaí oferece salários compatíveis com o mercado e um pacote de benefícios atrativo. Além disso, a empresa se destaca por investir no desenvolvimento profissional dos(as) colaboradores(as), com planos de carreira bem estruturados e oportunidades reais de crescimento em diversas regiões do Brasil. A ação reforça o compromisso da rede com a geração de empregos e a inclusão.