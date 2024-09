Difusora Pantanal: A rádio que só toca modão revoluciona com ações de merchandising.

Líder em audiência, a Difusora Pantanal FM 101.9 investe em ações ousadas como totem, balão e transmissões ao vivo para fortalecer a marca e valorizar anunciantes e ouvintes.

A Rádio Difusora Pantanal FM 101.9 segue inovando em suas estratégias de divulgação e consolidação de marca, apresentando ações de merchandising diferenciadas, como a utilização de totens, balões de 4 metros de altura e tendas para transmissões ao vivo diretamente das instalações dos anunciantes. Essa abordagem visa não só atrair mais ouvintes, mas também fortalecer a relação com os parceiros comerciais.

De acordo com o diretor Robson Gatti, a rádio investe constantemente para manter sua credibilidade e conquistar tanto os anunciantes quanto o público, garantindo sua posição como a mais ouvida de Campo Grande. “Buscamos sempre surpreender com novas formas de engajamento, valorizando quem confia na nossa audiência”, destaca Gatti.

A Difusora Pantanal, que iniciou suas atividades em 1939, comemorou neste ano 85 anos no ar. Originalmente transmitindo na frequência AM 1240, ela migrou para o formato FM, reafirmando seu compromisso com a modernização e a excelência no rádio sul-mato-grossense.