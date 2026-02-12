sexta-feira, 13/02/2026

Destaque internacional da arbitragem comanda duelo entre Ivinhema e Independente

Copa do Brasil em Ivinhema ganha brilho com presença de Edina Alves Batista

Milton
Milton
foto-cbf

Edina Alves Batista apita partida histórica da Copa do Brasil em Ivinhema

A partida entre Ivinhema e Independente, marcada para quarta-feira (18) às 19h30 no Estádio Saraivão, pela Copa do Brasil, promete fortes emoções. Além do confronto decisivo, o grande destaque é a árbitra Edina Alves Batista, do quadro da FIFA, reconhecida mundialmente por sua atuação em Copas do Mundo Femininas, Olimpíadas e finais internacionais. Sua presença eleva a importância do jogo e oferece aos torcedores de Mato Grosso do Sul a chance de ver uma referência da arbitragem em ação. Edina é símbolo de competência, preparo técnico e pioneirismo, inspirando novas gerações.

Dentro de campo, a expectativa é de um duelo intenso, típico da competição, marcada por surpresas e disputas acirradas. Fora das quatro linhas, o nome da árbitra já garante repercussão nacional. A noite promete ser completa, unindo a emoção do futebol com a presença de uma profissional de renome internacional. Torcedores de todas as idades poderão acompanhar de perto o espetáculo.

O Saraivão deve registrar grande público, confirmando a força do futebol sul-mato-grossense na Copa do Brasil.

CATEGORIAS:
ESPORTE

