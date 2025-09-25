quinta-feira, 25/09/2025

Desembargador muda voto e coloca em risco decisão favorável a servidores

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Uma decisão do desembargador Sergio Fernandes Martins, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), pode anular um acórdão de 2018 que reconheceu direitos de cerca de mil servidores administrativos estaduais. O magistrado, que na época votou a favor dos trabalhadores, agora adotou posição contrária ao julgar uma Ação Rescisória movida pelo Governo do Estado.

A ação original, proposta pelo Sindsad em 2009, questionava a forma de cálculo do adicional de difícil acesso pago a servidores da extinta Casa de Guarda e Assistência ao Adolescente. Segundo o sindicato, o governo calculou a indenização com base em valores antigos, reduzindo em até 50% os créditos referentes a 2000-2004. Após perder em primeira instância por conta de uma cláusula no acordo firmado com o Estado, o sindicato recorreu e obteve vitória no TJMS em 2018, com voto favorável de Sergio Martins.

A decisão transitou em julgado e servidores iniciaram ações individuais para receber valores que chegam a R$ 200 mil cada. No entanto, quase oito anos depois, o governo entrou com Ação Rescisória para anular o acórdão. O relator do novo processo é o mesmo desembargador, que desta vez suspendeu os efeitos da decisão anterior e interrompeu o pagamento dos créditos até o julgamento final.

A presidente do Sindsad, Lílian Fernandes, criticou a mudança de entendimento. “É uma ação que tramita há 16 anos e envolve servidores aposentados, muitos já idosos. Isso gera indignação e descrédito na Justiça”, afirmou. A decisão final ainda depende do voto dos demais desembargadores da 1ª Seção Cível, e pode ser contestada no Órgão Especial do TJMS.

CATEGORIAS:
EM PAUTA

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura formaliza adesão de agricultores ao programa de aquisição de alimentos

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), realiza nesta...
Leia mais

Dr. Victor Rocha acompanha filiação de Reinaldo Azambuja ao PL

Milton - 0
O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), líder da bancada tucana em Campo Grande, participou do ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL...
Leia mais

Haddad admite possível reajuste em crédito de R$ 12 bi para o agro

Milton - 0
Durante audiência na Comissão de Agricultura da Câmara, o ministro Fernando Haddad afirmou que a linha de crédito agrícola de R$ 12 bilhões poderá...
Leia mais

Novo sistema que gerencia e fiscaliza emplacamento veicular entra em operação em MS

ANELISE PEREIRA - 0
Mais segurança, transparência, fiscalização e controle no emplacamento de veículos Mato Grosso do Sul deu mais um passo importante na segurança do trânsito. Começou a...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia