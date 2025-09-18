Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quarta-feira (17) duas indicações ao Governo do Estado solicitando intervenções emergenciais em trechos da rodovia MS-270, considerada estratégica para o desenvolvimento econômico da região sul de Mato Grosso do Sul.

A MS-270 conecta importantes polos agrícolas como Dourados, Ponta Porã e Amambai, sendo essencial para o transporte de grãos, calcário e insumos agrícolas. Além disso, funciona como elo entre outras rodovias estaduais, formando um corredor logístico que impulsiona o escoamento da produção e a integração regional.

Na primeira indicação, o parlamentar solicita obras de patrolamento no trecho entre Ponta Porã e o entroncamento com a BR-060, que dá acesso aos municípios de Bela Vista e Jardim. Segundo Zé Teixeira, o trecho encontra-se em más condições de trafegabilidade, afetando diretamente o deslocamento de moradores, o transporte escolar e a segurança dos motoristas. “A realização do patrolamento é medida urgente para garantir melhores condições de tráfego e assegurar o desenvolvimento econômico da região”, destaca o deputado.

Já na segunda indicação, Zé Teixeira pede a realização de uma operação tapa-buracos entre o trevo do Copo Sujo e a Cabeceira do Apa, também no município de Ponta Porã. O trecho apresenta deterioração da pavimentação, com buracos e desgaste na camada asfáltica, o que tem comprometido a segurança dos usuários da via.

“A MS-270 é um eixo vital para o transporte de produtos agrícolas e a circulação de pessoas entre diversas cidades. A intervenção imediata é necessária para evitar maiores custos econômicos e garantir o bem-estar da população”, reforça.

As solicitações foram encaminhadas ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e pretendem garantir ações paliativas enquanto não é possível a abertura de processo licitatório para a pavimentação definitiva dos trechos.