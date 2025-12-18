Deputado Zé Teixeira projeta 2026 e reforça compromisso com MS

O ano de 2025 foi marcado por intenso trabalho legislativo e articulação política para o deputado estadual Zé Teixeira. Decano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o parlamentar encerra o ano consolidando seu oitavo mandato com números expressivos: foram mais de 360 proposições apresentadas, incluindo indicações, requerimentos e moções, além de 18 projetos protocolados. Deste total, cinco propostas já ganharam força de lei após publicação em Diário Oficial, impactando diretamente a vida nos municípios, enquanto os demais projetos continuam tramitando.

A atuação de Zé Teixeira manteve-se fiel à característica de “escuta ativa”, baseada no contato direto com vereadores, prefeitos e lideranças comunitárias. Essa ponte com as bases resultou em um alto volume de solicitações voltadas para comunidades afastadas, distritos e assentamentos, garantindo que as demandas por segurança nas estradas, melhorias na infraestrutura e geração de emprego chegassem ao Governo do Estado.

No âmbito financeiro, o deputado destinou R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares em 2025. Seguindo a lógica de cuidar de quem mais precisa, a maior parte dos recursos foi alocada para fortalecer os setores de saúde e educação nos municípios sul-mato-grossenses.

O mandato também se destacou pela sensibilidade a temas urgentes. No campo social, o deputado foi enfático ao condenar a violência doméstica, defendendo rigor na legislação. “Vejo com muita tristeza os casos de homens matando mulheres. Não consegue conviver?, tem que separar, cada um para o seu lado, sem violência. Eu defendo penas mais duras para evitar tanto feminicídio”, declarou.

Defesa do Agro – Na tribuna da Casa de Leis, Zé Teixeira reafirmou sua postura como principal defensor do agronegócio e da propriedade privada. Ao fazer um balanço do ano, o deputado reconheceu os desafios enfrentados pelo setor produtivo. “2025 foi um ano muito difícil. Para nós que vivemos do agronegócio, o clima não foi 100% favorável”, avaliou.

Além das questões climáticas, o parlamentar demonstrou preocupação com a segurança no campo. “Na questão das invasões de terra, acho que estamos vivendo um momento muito delicado”, pontuou, reforçando a necessidade de estabilidade para quem produz.

Expectativas – Na esfera política, o deputado reiterou seu apoio ao Executivo Estadual. “Espero continuar contribuindo para que o governador Eduardo Riedel realize um grande governo”, afirmou.

Olhando para o futuro, Zé Teixeira projeta um cenário de recuperação econômica e participação cívica. “Eu desejo que 2026 seja um ano de safra cheia e as commodities com preço valorizado”, disse o parlamentar, estendendo seus votos à população: “Eu desejo paz e prosperidade. Precisamos de harmonia, sem desavenças”.

Sobre o cenário nacional, o deputado lembrou a importância das próximas eleições. “No ano que vem, vamos trocar o presidente. Espero que a população analise bem o cenário atual e escolha de forma consciente o novo presidente para garantir o nosso futuro”. E, em tom de otimismo, finalizou lembrando o calendário esportivo: “E não podemos esquecer: 2026 é ano de torcer pelo Brasil! É ano de Copa do Mundo”.