Deputado Zé Teixeira cobra apoio para Centros de Convivência de Idosos

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta semana uma série de indicações para melhorar a infraestrutura de Centros de Convivência de Idosos em três municípios do Estado. As propostas têm como objetivo garantir mais dignidade, inclusão social e qualidade de vida à população da terceira idade.

Para o município de Ivinhema, Zé Teixeira solicitou à bancada federal a destinação de recursos da União para a construção de uma piscina aquecida e de uma quadra poliesportiva coberta no Centro de Convivência do Idoso (CCI). A reivindicação foi apresentada pela vereadora Professora Denir. Segundo a justificativa, a atual estrutura não atende plenamente às necessidades dos frequentadores, limitando atividades físicas e recreativas.

A piscina aquecida, além de proporcionar conforto, é considerada altamente benéfica para a saúde da terceira idade, auxiliando na prevenção de doenças e na melhoria da mobilidade. Já a quadra coberta permitirá a realização de esportes e eventos sociais em qualquer condição climática, ampliando a integração entre idosos e comunidade.

Em Dourados, Zé Teixeira pediu apoio para a manutenção e melhorias no Centro de Convivência do Idoso André Chamorro, que atende cerca de 70 pessoas e apresenta problemas estruturais. Entre as necessidades apontadas estão a reforma dos banheiros e da cozinha e troca da mesa de sinuca.

Também há necessidade de substituição do carpete da bocha por piso sintético, instalação de ventiladores e de aparelhos de ar-condicionado em espaços de uso coletivo. O centro oferece atividades como ginástica, dança, coral, aulas de violão e bailes semanais, mas enfrenta dificuldades devido à precariedade da estrutura.

Já em Selvíria, o deputado solicitou recursos para a construção de uma cozinha equipada no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI). O pedido foi encaminhado pelo presidente da entidade, Henryk Sergiusz Sokolowski, que destacou a importância do espaço para a socialização dos idosos, especialmente durante os jantares e confraternizações semanais.

Atualmente, o centro não dispõe de estrutura adequada para preparo e armazenamento de alimentos, o que compromete a realização das atividades. A nova cozinha deve garantir melhores condições para o desenvolvimento das ações, fortalecendo o vínculo comunitário e oferecendo um ambiente mais acolhedor.