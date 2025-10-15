Deputado Rinaldo entrega moção de congratulação a policial que atendeu mulher vítima de violência doméstica

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) entregou, nesta quarta-feira (6), uma moção de congratulação ao Cabo Rodrigo Alexandre Caniatto, do Centro de Operações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (COPOM), em reconhecimento ao profissionalismo exemplar demonstrado durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

O caso ganhou repercussão após a vítima, impossibilitada de pedir socorro diretamente, ligar para o 190 solicitando uma “dipirona” — termo que foi prontamente interpretado pelo policial como um pedido de ajuda codificado. Demonstrando sensibilidade e preparo, o Cabo Caniatto conduziu a conversa com perguntas estratégicas até identificar o agressor e o nível de risco em que a mulher se encontrava.

“Essa moção é um reconhecimento público à coragem, sensibilidade e responsabilidade com que os policiais militares do COPOM atuam diariamente. Em especial, o Cabo Caniatto demonstrou não apenas preparo técnico, mas empatia e atenção aos sinais de perigo em uma situação extremamente delicada”, destacou o deputado Rinaldo.

Graças à atuação rápida e eficiente da equipe, a vítima foi resgatada sem ferimentos graves e o agressor acabou preso.

Rinaldo é autor da lei que instituiu o Agosto Lilás em Mato Grosso do Sul, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e reforça a importância de fortalecer as redes de proteção e valorizar a atuação policial nesses casos.

“Tenho a convicção de que essa mulher se sentiu amparada e segura para enfrentar uma situação tão grave como a violência dentro do próprio lar, pois sabia que existe uma rede de proteção, de apoio e iniciativas de conscientização como o Agosto Lilás, que informam, fortalecem e salvam vidas. Que esse exemplo seja seguido. Estamos engajados nessa luta junto com os homens e mulheres que querem o fim da violência contra a mulher”, concluiu o deputado.