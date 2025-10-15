quarta-feira, 15/10/2025

Deputado Rinaldo entrega moção de congratulação a policial que atendeu mulher vítima de violência doméstica

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) entregou, nesta quarta-feira (6), uma moção de congratulação ao Cabo Rodrigo Alexandre Caniatto, do Centro de Operações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (COPOM), em reconhecimento ao profissionalismo exemplar demonstrado durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

O caso ganhou repercussão após a vítima, impossibilitada de pedir socorro diretamente, ligar para o 190 solicitando uma “dipirona” — termo que foi prontamente interpretado pelo policial como um pedido de ajuda codificado. Demonstrando sensibilidade e preparo, o Cabo Caniatto conduziu a conversa com perguntas estratégicas até identificar o agressor e o nível de risco em que a mulher se encontrava.

“Essa moção é um reconhecimento público à coragem, sensibilidade e responsabilidade com que os policiais militares do COPOM atuam diariamente. Em especial, o Cabo Caniatto demonstrou não apenas preparo técnico, mas empatia e atenção aos sinais de perigo em uma situação extremamente delicada”, destacou o deputado Rinaldo.

Graças à atuação rápida e eficiente da equipe, a vítima foi resgatada sem ferimentos graves e o agressor acabou preso.

Rinaldo é autor da lei que instituiu o Agosto Lilás em Mato Grosso do Sul, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, e reforça a importância de fortalecer as redes de proteção e valorizar a atuação policial nesses casos.

“Tenho a convicção de que essa mulher se sentiu amparada e segura para enfrentar uma situação tão grave como a violência dentro do próprio lar, pois sabia que existe uma rede de proteção, de apoio e iniciativas de conscientização como o Agosto Lilás, que informam, fortalecem e salvam vidas. Que esse exemplo seja seguido. Estamos engajados nessa luta junto com os homens e mulheres que querem o fim da violência contra a mulher”, concluiu o deputado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Hamas anuncia cessar-fogo permanente em Gaza

Milton - 0
O grupo terrorista Hamas declarou nesta quinta-feira (9) que chegou a um acordo com Israel para encerrar o conflito em Gaza, estabelecendo um cessar-fogo...
Leia mais

Mulher é rendida e tem carro roubado em Ponta Porã

Milton - 0
Na tarde de quinta-feira (9), uma mulher de 34 anos foi vítima de um assalto à mão armada no bairro Luiz Curvo, em Ponta...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 8 de outubro de 2025. Hoje é o Dia do Nordestino Faltam: 78 dias para o Natal. Manchetes do Correio do Estado: Ministério Público fecha cerco à...
Leia mais

Lenda da NBA é preso por suspeita de dirigir embriagado em Los Angeles

Milton - 0
O ex-jogador da NBA Paul Pierce foi detido na noite de quinta-feira (9) em Los Angeles, sob suspeita de dirigir embriagado. De acordo com...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia