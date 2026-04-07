Deputado Rinaldo anuncia emenda e reforça apoio ao Instituto Mirim em agenda na instituição

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto participou, nesta segunda-feira (6), da entrega das obras de eficiência energética do Instituto Mirim de Campo Grande, iniciativa realizada por meio do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul.

Durante a agenda, o parlamentar destacou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição na formação e qualificação de jovens para o mercado de trabalho, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

Em apoio a instituição, o deputado anunciou o compromisso de destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para assegurar as atividades do Instituto. “Investir em instituições como o Instituto Mirim é investir no futuro. São projetos que transformam vidas e abrem portas para milhares de jovens”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda a relevância da união entre o poder público e a iniciativa privada. “Parcerias como essa mostram que, quando trabalhamos juntos, conseguimos ampliar oportunidades e fortalecer ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, completou.

O projeto executado pela Energisa contou com investimento de aproximadamente R$ 298 mil e inclui a instalação de sistema de energia solar, modernização da iluminação e substituição de equipamentos, garantindo mais eficiência, sustentabilidade e economia para a instituição, que atende cerca de dois mil jovens por ano.