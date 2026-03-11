Deputado Junior Mochi solicita emenda de R$ 200 mil para fortalecer saúde em Pedro Gomes

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou durante sessão plenária desta quarta-feira (11) indicação encaminhada à senadora da República Soraya Thronicke, solicitando a viabilização de recursos, por meio de emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Gomes.

A solicitação atende pedido dos vereadores Sandoval Alves de Oliveira e Sérgio Carlos Borges (Bidú), da Câmara Municipal de Pedro Gomes, e tem como objetivo garantir recursos para fortalecer as ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde.

De acordo com a proposição, os recursos, estimados em R$ 200 mil, poderão ser utilizados no custeio de serviços, aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura de atendimento à população, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.