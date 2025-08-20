quinta-feira, 21/08/2025

Deputado Junior Mochi propõe construção de casas populares em Nioaque

Proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa e busca apoio da SEINFRA e da AGEHAB para estudos técnicos e financeiros que viabilizem o projeto habitacional.

Publicado por Milton

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (20), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou uma indicação à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEINFRA) e à Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), solicitando a elaboração de estudos técnicos e financeiros para a construção de casas populares em Nioaque.

A proposta tem como objetivo reduzir o déficit habitacional no município, com foco em famílias de baixa renda e servidores públicos locais. O pedido partiu do vereador Jorge Fernandes Lemes, que destacou a urgência da demanda por moradia digna na região.

“Moradia digna é um direito essencial. Atender famílias vulneráveis e servidores é fazer justiça social e reconhecer o valor daqueles que contribuem diariamente com o município”, afirmou o deputado Mochi. Ele também ressaltou que a iniciativa pode impulsionar a economia local e gerar empregos, além de trazer benefícios estruturais duradouros para Nioaque.

