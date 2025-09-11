quinta-feira, 11/09/2025

Deputado Hashioka solicita melhorias em duas escolas estaduais de Aral Moreira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação, em caráter de urgência, ao secretário de estado de educação Helio Queiroz Daher, e ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, em que requer melhorias em duas escolas estaduais do município de Aral Moreira.

A indicação, lida durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 10, solicita a revitalização da estrutura física da Escola Estadual Dr. Fernando Corrêa da Costa e a construção de uma quadra de esportes na Escola Estadual Eufrazia Fagundes Marques.

Conforme a vereadora Patrícia Sakaue (PL), daquele município, que apresentou as demandas, as instalações físicas da EE Dr. Fernando Corrêa da Costa estão comprometidas, com infiltrações na estrutura e desgaste nas instalações elétricas, o que coloca em risco a integridade física de alunos, professores e demais servidores.

Já a EE Eufrazia Fagundes Marques não dispõe de quadra de esportes, o que impossibilita a realização de aulas de Educação Física com a estrutura mínima necessária, além de limitar atividades extracurriculares e projetos esportivos que contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos.

Para Hashioka, proporcionar um ambiente saudável e seguro é essencial para o aprendizado escolar, refletindo diretamente na qualidade do ensino.

POLÍTICA

