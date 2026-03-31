Deputado Hashioka recebe prefeito de Figueirão e fortalece parceria pelo município

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na manhã desta terça-feira, 31, o deputado estadual Roberto Hashioka (União) recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o prefeito de Figueirão, Juvenal Consolaro (PSDB), para tratar de demandas e projetos de interesse do município.
A reunião reforçou a parceria entre o mandato parlamentar e a gestão municipal, com foco na construção de ações conjuntas que promovam o desenvolvimento local e atendam às principais necessidades da população figueirense.

Durante o encontro, Hashioka enfatizou a importância da proximidade com os prefeitos para acompanhar de perto as realidades de cada cidade e contribuir de forma efetiva na articulação de recursos e políticas públicas. “Nosso compromisso é manter um mandato municipalista, ouvindo as lideranças locais e trabalhando para que as demandas cheguem com força aos órgãos responsáveis. Figueirão pode contar com nosso apoio”, destacou o deputado.

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