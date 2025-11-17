Deputado Hashioka entrega emendas parlamentares em Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul

O deputado estadual Roberto Hashioka reforçou seu compromisso com a inclusão e a educação ao entregar, no último dia 14, R$ 100 mil em emenda parlamentar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Brilhante e R$ 100 mil para a Escola Municipal Leonor de Souza Araújo, em Nova Alvorada do Sul. Na unidade de ensino, o recurso foi utilizado na compra de aparelhos de ar-condicionado, notebooks e equipamentos multimídia, ampliando a estrutura e garantindo mais conforto e tecnologia para alunos e professores.

“Para mim foi uma surpresa fantástica ver o trabalho que está sendo feito aqui. Quero parabenizar o presidente e todos da diretoria, pois conheço muitas Apaes no Estado, e é nítido que a estrutura e a organização são resultado de um trabalho de muita dedicação e devoção”, frisou Hashioka.

O presidente da entidade, Roberto Lago, destacou a importância do apoio recebido. “Fomos habilitados recentemente e estamos nos preparando para atender não apenas a cidade, mas toda a região. Agradecemos pelo recurso e pela parceria que fortalece nosso trabalho”, afirmou.

No município de Rio Brilhante, o parlamentar se reuniu com o prefeito, Lucas Foroni (PP), ocasião em que entregou o Diploma e Medalha do Mérito da Juventude “Anderson Barão e Luiz Torchetti”, homenagem concedida ao gestor pelo seu trabalho em prol dos jovens. Além disso, também se encontrou com o produtor rural, David Vincensi e as lideranças locais Roberto Martinez, Carlito Mendonça e Venizelos Papacosta. Ao final, Hashioka concedeu entrevista para a rádio Kativa FM 87,9, onde destacou as ações do seu mandato e reafirmou seu compromisso com a população.

MANDATO ATIVO

Em Nova Alvora do Sul, visitou a Escola Municipal Leonor de Souza Araújo entregou o repasse de R$ 100 mil para ares-condicionados, notebooks e multimídia. Segundo o diretor, Ettore Wellington da Silva, as emendas garantem reestruturação do setor de tecnologia, salas de aulas e outros departamentos climatizados. “Assim os alunos terão mais tranquilidade no aprendizado e os funcionários trabalharão mais satisfeitos. Agradeço o apoio e parceria com o deputado, que se preocupa com a educação e vem se mostrando um grande amigo da nossa escola”, destacou.

O parlamentar também visitou a Escola Municipal Adenisaldo Araujo de Rezende e firmou compromisso com diretor Alexandre Ferreira de Lima Garajo, de destinar emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, para o ano que vem. E finalizando as agendas, conversou e alinhou ações com os ex-vereadores Pedro Bore e José Carrasco, e com o presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), Ivonei Silva.

Veja mais no site da ALEMS: https://www.al.ms.gov.br/Deputado/Noticias/143978/deputado-hashioka-entrega-emendas-parlamentares-em-rio-brilhante-e-nova-alvorada-do-sul