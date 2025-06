Deputado federal Dr. Luiz Ovando critica STF e cobra ação do Senado

O deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS) criticou duramente o Supremo Tribunal Federal em entrevista ao Jornal da Hora nesta segunda (23). Segundo ele, o STF perdeu a neutralidade e virou “um partido de toga”, comandado por Alexandre de Moraes. Para o parlamentar, o Senado precisa assumir protagonismo e conter o ativismo judicial.

Ovando defendeu que a eleição de senadores em 2026 será mais estratégica que a presidencial, pois sem um Senado forte, “o país caminha para o comunismo”. Ele também elogiou Tarcísio de Freitas como liderança da direita e destacou o papel de Tereza Cristina no agro. Médico cardiologista, voltou a cobrar um exame nacional de proficiência para formandos em Medicina.

Criticou ainda a condução da CPMI do INSS e acusou o governo de tentar esvaziar as investigações. Por fim, condenou o aumento de impostos sem cortes de gastos e destacou o envio de mais de R$ 70 milhões em emendas para Mato Grosso do Sul.