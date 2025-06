Deputado brasileiro se refugia em bunker durante ataque em Israel

O deputado distrital João Cardoso (Avante-DF), que está em viagem por Israel, precisou se abrigar em um bunker nesta quarta-feira (18), no sexto dia de conflito entre Israel e Irã. Segundo o parlamentar, as explosões começaram durante a madrugada. “Os estrondos foram bem fortes, mas já passou. Trinta minutos no bunker. Vamos lá, mais um dia”, relatou à CNN.

Cardoso tem compartilhado sua experiência em tempo real. O caso gera preocupação entre autoridades brasileiras, já que a tensão na região segue alta e há outros brasileiros em solo israelense. O Itamaraty ainda não confirmou medidas adicionais para proteger cidadãos no local.

A situação segue em monitoramento.