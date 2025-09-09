Delegação de MS cumpre agenda na CBF para colocar o estado no radar da elite do futebol

Uma comitiva de Mato Grosso do Sul cumpriu agenda estratégica e produtiva no Rio de Janeiro, no último dia 04 de setembro, com o objetivo de debater o futuro do futebol e buscar iniciativas para o desenvolvimento regional através do esporte. Os encontros aconteceram na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Liderando a comitiva estiveram Guto Dobes Filho, empresário e investidor do Pantanal SAF, cuja participação teve um destaque especial pela visão empreendedora e o foco no impacto econômico do esporte; Gilmar Ribeiro, presidente do Pantanal SAF; Julio Brant, Assessor Especial do Governo do Estado do MS; e Lucas Dolzan, Diretor Executivo da Federação de Futebol de MS.

Os encontros com o presidente da CBF, Samir Xaud, e com o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Teixeira Veríssimo, foram os pontos altos da programação, que teve como ênfase particular a implementação de mudanças que possam impactar diretamente Mato Grosso do Sul, potencializando suas estruturas e talentos locais.

A relevância do evento foi ampliada por um almoço oferecido na própria sede da CBF, onde a delegação teve a oportunidade de confraternizar com ícones do futebol mundial, campeões mundiais, como Bebeto, Zinho, Mauro Silva, Jairzinho e Denilson, entre outros.

Guto Dobes Filho, representando o interesse do setor privado no fortalecimento do futebol profissional e o incentivo às equipes de base como vetores de crescimento, aproveitou a oportunidade para destacar a importância da viagem. “Esta agenda superou nossas expectativas. Além dos debates cruciais sobre o desenvolvimento regional, a oportunidade de estar aqui nos permite vislumbrar impactos econômicos significativos para Mato Grosso do Sul. O incentivo ao esporte não é apenas sobre o jogo em si, mas sobre a criação de oportunidades, a atração de investimentos e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva ligada ao esporte em nosso estado”, pontuou.

Durante o encontro com o presidente da CBF, Guto lembrou os três projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, que tornaram o Pantanal o primeiro clube de MS autorizado a captar recursos oriundos da destinação de impostos de pessoas jurídicas interessadas em ajudar o futebol a crescer no Estado, com sustentabilidade e apoio a crianças carentes e seus familiares.

Corroborando com as falas do empresário, o presidente do Pantanal SAF, Gilmar Ribeiro, o Mazinho, fez questão de destacar a participação das forças políticas locais na empreitada. “Hoje a gente vive um momento diferenciado no futebol de MS. A presença do Julio Brant, representando o governador Eduardo Riedel, e do Lucas Dolzan, trazendo o apoio da nossa federação, mostram muito bem isso. O futebol sul-mato-grossense está recebendo reforços de todos os lados, e não há dúvida que vai haver um salto a partir de agora”, frisou o dirigente.

Para completar a agenda, a delegação de Mato Grosso do Sul foi convidada a assistir ao confronto entre Brasil e Chile, no Maracanã. Acompanhando o jogo da tribuna de honra da CBF, a comitiva teve o privilégio de presenciar a vitória da seleção brasileira por 3 a 0, encerrando muito bem uma jornada já considerada extremamente positiva.

A visita reforça a articulação política e institucional de Mato Grosso do Sul na esfera esportiva nacional, abrindo caminhos para futuras parcerias e projetos que visem a modernização e o fomento do futebol e do desenvolvimento em todas as regiões do estado.