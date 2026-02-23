Delas Day 2026 consolida protagonismo feminino e fortalece políticas públicas para mulheres em MS

Evento reúne milhares de participantes, amplia integração institucional e reafirma compromisso do Governo do Estado com o empreendedorismo feminino

Campo Grande será palco, nos dias 24 e 25 de fevereiro, do Delas Day 2026, maior evento voltado às mulheres em Mato Grosso do Sul. Realizado pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado e diversas instituições públicas e privadas, o encontro consolida o Estado como referência nacional na promoção do protagonismo feminino, reunindo mulheres de diferentes territórios, trajetórias e realidades sob o tema “Nossa identidade, nossa força”.

A abertura oficial acontece nesta terça-feira (24), às 18h, no Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês, com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, da secretária de Estado de Cidadania Viviane Luiza, da diretoria do Sebrae/MS e de demais autoridades estaduais.

Com entrada gratuita, o Delas Day chega à edição 2026 projetando um público estimado de 14 mil pessoas, sendo 7 mil participantes presenciais e mais 7 mil on-line, número que confirma o crescimento expressivo do evento, que passou de 1.600 participantes em 2024 para mais de 13 mil pessoas alcançadas em 2025.

Integração de políticas públicas e fortalecimento institucional

Mais do que um evento de empreendedorismo, o Delas Day 2026 representa uma ampla articulação institucional envolvendo o Governo do Estado, Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio (Fecomércio, Sesc e Senac), Sistema Famasul/Senar, universidades, conselhos e entidades como Fundect, UEMS, UFMS, Assomasul, Banco do Brasil e Prefeitura de Campo Grande.

A participação do Governo vai além do apoio institucional. Secretarias, fundações e órgãos estaduais integram a programação com painéis temáticos, atendimentos, orientação profissional e ações voltadas à ciência, tecnologia, inovação, mercado de trabalho e inclusão produtiva.

Entre os destaques estão:

• Painel “Inteligência Emocional – Transformando desafios em motivação”, com mediação da Secretaria de Estado de Cidadania;

• Painel “Sem limitações para crescer”, com mediação da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel;

• I Encontro do Fórum Municipais de Políticas Públicas para Mulheres, conduzido pela subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, fortalecendo a articulação entre Estado e municípios;

• Painel “Mulheres na Justiça – Como enfrentar a desigualdade de gênero no mercado de trabalho”, conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado;

• Painéis voltados às mulheres indígenas e quilombolas, ampliando o debate sobre inclusão produtiva e diversidade;

• Atuação da Funtrab, com orientação sobre mercado de trabalho e qualificação profissional;

• Participação da Fundect, com destaque para empreendedorismo inovador e pré-divulgação do Programa Centelha 3.

Além da programação técnica, o evento contará com palestrantes de projeção nacional, como Natalia Beauty, Giovanna Antonelli, Hortência Marcari, Pequena Lô, Izabella Camargo e Marcos Piangers, ampliando o alcance e o impacto do Delas Day.

Empreendedorismo feminino como política de Estado

O Delas Day integra um conjunto de ações desenvolvidas ao longo de 2025 e 2026 pelo Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Sebrae/MS, incluindo capacitações, conferências, ações de afroturismo, programas voltados a mulheres quilombolas e indígenas, formação de lideranças e incentivo ao empreendedorismo em comunidades tradicionais.

Para o vice-governador Barbosinha, o evento simboliza o avanço das políticas públicas voltadas às mulheres e a consolidação do empreendedorismo feminino como eixo estratégico de desenvolvimento.

“O Delas Day demonstra que o protagonismo feminino não é apenas um discurso, mas uma política pública estruturada e permanente. Quando fortalecemos o empreendedorismo feminino, fortalecemos a economia, promovemos inclusão social e ampliamos oportunidades em todas as regiões do Estado. Mato Grosso do Sul tem avançado porque trabalha em parceria e acredita na força das mulheres para transformar realidades”, destacou Barbosinha.

Ambiente inclusivo e acolhedor

O Delas Day 2026 foi pensado para garantir acessibilidade e conforto às participantes, contando com área kids, sala de amamentação, espaço sensorial para pessoas neurodivergentes e praça de alimentação com food trucks, reafirmando o compromisso com um ambiente inclusivo e diverso.

Ao integrar políticas públicas, empreendedorismo, inovação, justiça social e diversidade, o evento reafirma Mato Grosso do Sul como referência nacional na promoção da autonomia econômica feminina, fortalecendo uma agenda que dialoga com os desafios e metas do Governo para 2026.