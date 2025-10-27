Defesa de megatraficante nega envolvimento em sequestro da filha

A defesa do narcotraficante Gerson Palermo negou que ele tenha ordenado o sequestro da filha, ocorrido no último final de semana em Campo Grande. Segundo o advogado Amilton Ferreira de Almeida, a jovem de 25 anos poderia ter inventado a situação para evitar o pagamento de uma dívida de R$ 50 mil com o pai.

O crime teria ocorrido no bairro Moreninhas, onde a vítima foi mantida em cativeiro e sofreu agressões físicas e psicológicas. Equipes do Garras conseguiram localizar o local e libertá-la. A investigação revelou que o suspeito preso teria sido contratado apenas para recolher objetos pessoais da jovem, sem envolvimento direto no sequestro. A defesa sustenta que problemas psiquiátricos da filha podem ter motivado falsas alegações.

Apesar da negativa do pai, ele acredita que a filha tenha sido vítima de crime, mas desconhece os reais motivos. A defesa aguarda uma retratação formal da jovem após esclarecimentos.