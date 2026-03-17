Defesa de Bolsonaro solicita prisão domiciliar

Saúde do ex-presidente preocupa equipe jurídica

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou nesta terça-feira (17) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo pedido de prisão domiciliar humanitária, alegando agravamento de seu estado de saúde. Bolsonaro segue internado no hospital DF Star, em Brasília, desde sexta-feira (13), após apresentar broncopneumonia bacteriana e mal-estar súbito na cela, incluindo febre, vômitos e queda na saturação de oxigênio.

Segundo a petição, o episódio confirmou os riscos clínicos já apontados, tornando a permanência na unidade prisional, conhecida como ‘Papudinha’, potencialmente perigosa. Os advogados reforçam a necessidade de monitoramento contínuo, argumentando que a prisão domiciliar não se trata de privilégio, mas de medida essencial para assegurar tratamento adequado. O pedido solicita a reconsideração da decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, que negou a domiciliar no início de março.