sábado, 8/11/2025

Defesa Civil mantém atuação contínua após temporais e mantém alerta até sábado

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Defesa Civil de Campo Grande segue em operação contínua desde o domingo (02), quando foi registrado o primeiro episódio de chuva intensa na cidade. Desde então, as equipes permanecem mobilizadas nas sete regiões urbanas, em trabalho integrado com outras pastas, entre elas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), para garantir resposta rápida à população.

Na quarta-feira (05), um novo temporal, ainda mais severo atingiu Campo Grande, provocando aumento significativo de quedas de árvores, pontos de alagamento e outras ocorrências. Todas as equipes operacionais foram acionadas e passaram a atuar de forma ininterrupta, 24 horas por dia, priorizando casos de maior risco, desobstrução de vias e atendimento de áreas com perigo iminente.

Entre os dias 1º e 7 de novembro, a Defesa Civil registrou 166 chamados relacionados aos efeitos das fortes chuvas.

“Hoje, as equipes estão finalizando os atendimentos abertos ontem e já estamos na fase de consolidação dos dados referentes às ações realizadas pela Defesa Civil”, informou o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas José de Carvalho Netto.

A Defesa Civil reforça que há previsão de chuva intensa para Campo Grande até sábado e orienta a população a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e acionar a Central 199 em caso de emergência.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Mulher é condenada por ataques a candidata de Anastácio em podcast

Milton - 0
Moradora de Anastácio foi condenada após difamar a então candidata a prefeita Aline Cauneto (Podemos) em um chat de podcast durante a campanha eleitoral...
Leia mais

Suspeito é preso após série de arrombamentos em Iguatemi

Milton - 0
Na tarde do último sábado (01), a Delegacia de Iguatemi prendeu em flagrante um homem de 31 anos, suspeito de realizar três furtos em...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 5 de novembro de 2025. Hoje é dia Nacional da Língua Portuguesa. Faltam 50 dias para o Natal Manchetes do Correio do Estado: - Estado aposta no...
Leia mais

Mercado chinês reabre portas para frango brasileiro

Milton - 0
A China anunciou a retirada da suspensão sobre as importações de carne de frango do Brasil, que estavam interrompidas desde maio, após um caso...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia