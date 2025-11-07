Defesa Civil mantém atuação contínua após temporais e mantém alerta até sábado

A Defesa Civil de Campo Grande segue em operação contínua desde o domingo (02), quando foi registrado o primeiro episódio de chuva intensa na cidade. Desde então, as equipes permanecem mobilizadas nas sete regiões urbanas, em trabalho integrado com outras pastas, entre elas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), para garantir resposta rápida à população.

Na quarta-feira (05), um novo temporal, ainda mais severo atingiu Campo Grande, provocando aumento significativo de quedas de árvores, pontos de alagamento e outras ocorrências. Todas as equipes operacionais foram acionadas e passaram a atuar de forma ininterrupta, 24 horas por dia, priorizando casos de maior risco, desobstrução de vias e atendimento de áreas com perigo iminente.

Entre os dias 1º e 7 de novembro, a Defesa Civil registrou 166 chamados relacionados aos efeitos das fortes chuvas.

“Hoje, as equipes estão finalizando os atendimentos abertos ontem e já estamos na fase de consolidação dos dados referentes às ações realizadas pela Defesa Civil”, informou o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas José de Carvalho Netto.

A Defesa Civil reforça que há previsão de chuva intensa para Campo Grande até sábado e orienta a população a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e acionar a Central 199 em caso de emergência.