Decreto reconhece cultura gospel como manifestação cultural nacional

Foto: ©Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural nacional. A medida busca garantir visibilidade e inclusão dessa expressão no planejamento das políticas públicas de cultura. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, Lula afirmou que o ato representa acolhimento e respeito ao povo evangélico.

Segundo o presidente, a fé também se expressa como identidade, história e produção cultural do país. O decreto permite ações de valorização, proteção e promoção das manifestações gospel. Artistas, agentes culturais e espaços comunitários poderão ser contemplados por programas oficiais.

O reconhecimento reforça a diversidade cultural brasileira e o caráter laico e respeitoso do Estado.

