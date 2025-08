Daronco Apita Clássico entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil

O árbitro Anderson Daronco será o responsável por apitar o clássico entre Palmeiras e Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. O confronto é decisivo, com o time alvinegro levando vantagem após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o que lhe dá a possibilidade de avançar até com um empate. Para o Verdão, só a vitória interessa, e, caso vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

A partida promete ser tensa, especialmente considerando as polêmicas do jogo de ida, no qual o Palmeiras questionou duramente as decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que assinalou um pênalti contra o time paulista e anulou um gol legítimo do Verdão.

Ainda não foram divulgados os auxiliares e o árbitro de vídeo, mas a expectativa é de um confronto cheio de emoção e tensão, com ambos os times buscando a classificação para as quartas de final da competição.