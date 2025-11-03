Da sala de aula ao atendimento de autistas: Coronel David visita Terenos e confere os resultados dos investimentos do seu mandato

O deputado estadual Coronel David (PL) cumpriu agenda nesta segunda-feira (3) em Terenos, realizando uma série de visitas institucionais e reforçando seu compromisso com os investimentos em educação e saúde, áreas que estão entre as principais prioridades de seu mandato.

Acompanhado dos vereadores Henrique Rezende dos Santos (PODE) e Márcio Andrade de Rezende (PODE), Coronel David iniciou a agenda na Câmara Municipal, onde foi recebido pelo presidente Leandro Caramalac (PSB). No encontro, trataram de demandas locais e da importância da parceria entre o Legislativo estadual e o municipal para fortalecer ações em benefício da população terenense.

Em seguida, o deputado visitou o Projeto ABBA, referência no atendimento a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), coordenado pelo professor Celso Cavalheiro. O local já foi contemplado com emenda parlamentar destinada por Coronel David, e a visita teve como objetivo acompanhar de perto a aplicação dos recursos e o impacto do trabalho desenvolvido, que oferece acolhimento e inclusão para famílias e crianças com autismo.

Na Prefeitura, o parlamentar foi recebido pelo prefeito interino Arlindo Landolfi (Republicanos), e pela secretária de Saúde Gislani de Lima Carneiro, ocasião em que discutiram novas demandas e as melhorias proporcionadas pelas emendas já destinadas ao município.

Saúde

Coronel David vem destinando emendas todos os anos para Terenos, em áreas essenciais como a saúde. Em 2023, o deputado destinou R$ 100 mil ao setor, sendo R$ 50 mil para custeio de ações e serviços de saúde e R$ 50 mil para a aquisição de um contador hematológico, recursos executados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Durante a visita, o deputado anunciou a destinação de uma nova emenda de R$ 100 mil para Terenos, solicitada pelos vereadores Henrique e Márcio, que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, definirão as prioridades para a aplicação do recurso.

Educação

O deputado visitou a Escola Estadual Eduardo Pérez, onde foi recebido pelo vice-diretor Ernani Vargas. Coronel David verificou os equipamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar de R$ 50 mil, destinada à compra de bens permanentes e materiais de apoio ao trabalho escolar, via SED (Secretaria de Estado de Educação). Entre os investimentos, estão novos equipamentos para a cozinha e o buffet da escola.

Assistência Social

Encerrando a agenda, Coronel David visitou o Asilo de Terenos, presidido por Luciano Campos, onde conheceu de perto o trabalho de cuidado e acolhimento realizado com os idosos do município.

“Fico feliz em ver que os recursos estão sendo aplicados em áreas essenciais para o bem-estar da população. Terenos é uma cidade acolhedora e seguiremos contribuindo para que continue se desenvolvendo com qualidade de vida para todos”, afirmou o deputado.