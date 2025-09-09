Cursos gratuitos ajudam mulheres a conquistar renda e novas oportunidades

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), está promovendo nesta semana uma série de cursos gratuitos de capacitação, voltados ao fortalecimento da autonomia feminina e à geração de renda.

As formações estão distribuídas em diferentes regiões da cidade e abrangem áreas como beleza, recepção, gastronomia e serviços.

Entre os cursos ofertados estão:

Automaquiagem – ministrado pela professora Juliana Alvares, no CRAS São Conrado (Rua Livino Godoy, 777), de 8 a 11/09, das 13h30 às 17h. A atividade busca elevar a autoestima, valorizar a beleza e incentivar o empreendedorismo.

Recepcionista – com a professora Helaine Bitencourt, no CRAS Aero Rancho (Rua Globo de Ouro, 860), de 8 a 11/09, das 8h30 às 11h. A capacitação prepara mulheres para ingressarem no mercado de trabalho com foco no atendimento ao público.

Design de Sobrancelhas – ministrado pela professora Michely Faria, na sede da SEMU (Rua 15 de Novembro – Centro), de 8 a 11/09, das 13h30 às 17h. A formação é direcionada para quem busca oportunidade de empreender em um mercado em expansão.

Higiene e Manipulação de Alimentos – com a professora Zu Freitas, também na sede da SEMU, de 8 a 10/09, das 18h30 às 21h. O curso capacita para atuação na área de alimentos com segurança e boas práticas.

Como se inscrever



As interessadas podem se inscrever pelo link disponível na bio do Instagram oficial da SEMU (@semucg), pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou presencialmente na sede da secretaria. As vagas são limitadas, sendo recomendável garantir a inscrição o quanto antes.

Com essas iniciativas, a SEMU reforça seu compromisso em ampliar o acesso das mulheres ao conhecimento, ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo, promovendo inclusão e oportunidades.