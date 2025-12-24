Curso Normal Médio Indígena abre 40 vagas para formação de novos professores

A SED (Secretaria de Estado de Educação), por meio do CEFPI/MS (Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul) abriu o edital com 40 vagas para a 7ª turma do Curso Normal Médio Intercultural Indígena Ára Verá.

O processo seletivo atende à necessidade de formação de novos professores indígenas Guarani e Kaiowá que já concluíram o Ensino Médio e residem em comunidades do Território Etnoeducacional Cone Sul. No total, estão disponíveis 40 (vagas) distribuídas entre áreas de retomadas e reservas indígenas da região.

Para participar, os interessados devem encaminhar à comissão de seleção local a ficha de inscrição preenchida e uma carta de intenção, conforme modelo presente no edital. Podem concorrer candidatos que atendam aos seguintes requisitos:

– Ter concluído o Ensino Médio ou equivalente

– Ser indígena das etnias Guarani ou Kaiowá

– Residir no Território Etnoeducacional Cone Sul

– Estar em exercício da docência sem formação inicial

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de janeiro de 2026 e devem ser entregues diretamente às comissões locais de cada comunidade. As dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 99806-6208 ou pelo e-mail cursoaravera@gmail.com.

O edital reforça ainda que o curso será ofertado pela SED em regime de alternância, com etapas presenciais intensivas previstas para janeiro e julho de 2026, além de estudos dirigidos ao longo do ano. A seleção marca mais uma etapa no fortalecimento da formação de professores indígenas no estado, ampliando oportunidades de qualificação e contribuindo para a valorização das línguas e culturas Guarani e Kaiowá.

Confira edital completo