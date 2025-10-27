terça-feira, 28/10/2025

Cultura e tradição: Deputado Hashioka participa do 2º Festival Okinawa de Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Celebrando a cultura okinawana com arte, música, dança e gastronomia típica, o deputado estadual Roberto Hashioka participou do 2º Festival Okinawa de Campo Grande. O evento aconteceu no último sábado (25) e contou com apresentações culturais, concurso cosplay, barracas de comida e bazares.

Para o deputado, é um momento de celebrar a arte e as tradições. “Este é um tempo para apreciarmos a dança, a música e todas as expressões artísticas que fortalecem nossos laços. Me sinto muito grato pela oportunidade de participar e confraternizar com todos. Meu reconhecimento e agradecimento ao presidente da Associação, Eduardo Kanashiro, ao coordenador Nelson Oshiro e a todos que tornaram possível essa grande festa”, ressaltou.

“Minha sincera gratidão a todos os patrocinadores, em especial ao Roberto Hashioka, apoiadores e colaboradores, que tornaram possível essa nossa celebração. O apoio de cada um de vocês é fundamental para a realização desse festival e para a continuidade da nossa missão de preservar e divulgar a cultura na nossa cidade”, afirmou Eduardo Kanashiro.

A Associação é uma entidade sem fins lucrativos, fundada por imigrantes da Província de Okinawa, com o propósito de preservar, promover e compartilhar a cultura no Brasil. Ela realiza, desde 1962, oficinas, eventos, ações educativas e culturais que fortalecem os laços entre gerações e mantém viva a identidade “uchinanchu” (originária da ilha japonesa) em Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
GERAL

