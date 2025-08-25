terça-feira, 26/08/2025

Cruzeiro bate Palmeiras fora de casa e larga na frente na semi do Brasileiro Feminino

Time mineiro vira o jogo no segundo tempo e encaminha vaga para a final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1

Publicado por Milton
Foto: ©Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

Em jogo disputado neste domingo (24), na Arena Barueri, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1 no confronto de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Com o resultado, as Cabulosas conquistam uma vantagem importante e podem perder por até um gol de diferença no duelo de volta, no próximo domingo (31), em Belo Horizonte, para garantir vaga na final.

O Palmeiras saiu na frente aos 37 minutos do primeiro tempo, com belo gol de falta de Andressinha. No entanto, o Cruzeiro reagiu com força na etapa final. Letícia Ferreira empatou aos 3 minutos, Vanessinha virou o placar aos 8, e Gaby Soares fechou a conta aos 14, após mais uma grande jogada de Byanca Brasil.

A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil e contou com grande público na Arena Barueri.

